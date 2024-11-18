Полиция Турции задержала троих нападавших с коктейлями Молотова

В Турции задержали троих сторонников террористической организации, которые совершили нападение на полицейскую машину.

Накануне местные правоохранители приехали по вызову о несанкционированном митинге в Стамбуле и приказали собравшимся разойтись. В ответ люди в масках из толпы перегородили дорогу мусорными контейнерами и пытались напасть на правоохранителей.

Забросали коктейлями Молотова и самодельной взрывчаткой служебный автомобиль. После чего скрылись. Информации о пострадавших нет. Полиция ведет расследование.