Полиция Турции задержала троих нападавших с коктейлями Молотова
Накануне подозреваемы атаковали правоохранителей в ходе несанкционированного митинга в Стамбуле.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey;5-tv.ru
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В Турции задержали троих сторонников террористической организации, которые совершили нападение на полицейскую машину.
Накануне местные правоохранители приехали по вызову о несанкционированном митинге в Стамбуле и приказали собравшимся разойтись. В ответ люди в масках из толпы перегородили дорогу мусорными контейнерами и пытались напасть на правоохранителей.
Забросали коктейлями Молотова и самодельной взрывчаткой служебный автомобиль. После чего скрылись. Информации о пострадавших нет. Полиция ведет расследование.
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