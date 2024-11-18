«Нарцисс»: Мария Ивакова рассказала о разрыве с Никитой Ефремовым

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 107 0

Мария Ивакова объяснила причину разрыва с Никитой Ефремовым нарциссизмом

«Нарцисс»: Мария Ивакова рассказал о разрыве с Никитой Ефремовым

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Их роман был красивым, крепким, но только со стороны. Пара рассталась три года назад.

Три года назад закончился роман между актером Никитой Ефремовым и актрисой Марией Иваковой, но причины расставания звездной пары до сих пор волнуют поклонников. Многим пара казалась идеальной.

В ответе на вопрос, почему они разошлись, модель решила прибегнуть к психологическому термину «нарцисс». Но четко не сказала, кого в их паре она считает самовлюбленным.

«Одни психологи называют нарциссом каждого второго, другие говорят, что это очень редкое явление, которое не поддается лечению, третьи относят к нарциссам самовлюбленных людей. А некоторые вообще считают, что нарцистическая часть есть у каждого человека, и это хорошо, потому что успешный успех делает именно эта часть», — отметила Ивакова на вопрос подписчицы в социальных сетях.

Звезда отметила, что уважает бывшего возлюбленного, и в целом сравнивает их союз не с красивым цветущим букетом, а с цветущими кактусами, намекая на то, что они оба не подарок.

Роман между актерами начался пять лет назад и протекал достаточно бурно. Они сразу поняли, что нравятся друг другу, и в 2019 году вместе посетили свадьбу Влада Топалова и Регины Тодоренко. В 2021 году пара Ефремова и Иваковой разошлась по неизвестным причинам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце ответила на слухи о романе с Кологривым.

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