В ноябре 2013 года на Украине начались акции протеста, которые быстро переросли в беспорядки и привели к вооруженному перевороту.

Вооруженный переворот на Украине готовился на протяжении десяти лет еще при правлении президента Виктора Ющенко. Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.

Сам Мазур занимал одну из руководящих должностей в аппарате СБУ. Он покинул свой пост 31 октября 2013 года, а через несколько дней в Киеве начался Евромайдан. По словам бывшего украинского силовика, он надеялся, что правоохранители смогут вовремя пресечь беспорядки. Однако ситуация быстро вышла из-под контроля, превратившись в настоящий хаос, но при этом — управляемый.

«То, что это был хаос, было видно сразу. Но это был управляемый хаос. Он планировался со времен прихода к власти Виктора Ющенко, еще по тем временам создавались так называемые боевые ячейки. Они были спящими, и их разбудили в конце 2012 — начале 2013 года. Осуществлялись все эти мероприятия при помощи финансирования от различных спецслужб западных стран», — сказал Мазур.

Он уверен, что в СБУ были прекрасно осведомлены о работе в их «тылу» европейских спецслужб. Также Мазур считает, что украинские власти в те годы шли на поводу у националистических группировок, что и позволило тем разрастись.

«Очаги, хоть и контролировались, но не принималось решение об их уничтожении. Если бы принималось на тот период решение об их уничтожении, этого бы не случилось. Я считаю это слабостью той власти, которая была на тот период», — говорит Мазур.

Сейчас власть в Киеве, по мнению экс-сотрудника СБУ, представляет собой тоталитарный режим при непосредственном контроле определенного круга лиц.

«Может, даже и президент не играет роли, а есть теневое правительство, как в других государствах. Здесь от народа Украины ничего не зависит. Они как ослы, которых ведут. Другой народ бы поднялся, пошел протестовать против всего этого», — считает Мазур.

Александр Мазур был задержан в Донецке за содействие СБУ. Он осужден за шпионаж в пользу Украины в октябре 2024 года.

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