Обещал показать кота: в Краснодаре мужчина пытался увести девочку с детской площадки

Жители крупного комплекса в Краснодаре боятся выпускать детей из дома одних после того, как незнакомец попытался увести восьмилетнюю девочку прямо с игровой площадки. Мужчина уже арестован. И, как оказалось, он давно находился в розыске полиции. Все детали этой истории — у корреспондента «Известий» Евгения Наприенко.

В Краснодаре жизнь школьницы резко изменилась после неожиданной встречи на улице. Ее мама теперь не может оставлять дочь одну — всегда рядом кто-то из взрослых, чтобы поддерживать и защищать. Каждый звук за окном вызывает у девочки новый приступ тревоги.

«Она боится. Все дядьки в черном: „Мама, это не маньяк? Это не он?“. Пока его не поймали, и сутки после этого, она просто боялась в школу даже выходить», — рассказала мать ребенка.

Сама женщина отказывается показывать лицо, опасаясь, что родственники задержанного начнут искать ее семью. Все началось несколько дней назад на детской площадке, когда к ее восьмилетней дочери подошел неизвестный мужчина. Он всячески уговаривал ребенка пойти с ним домой, предлагал угостить конфетами и показать кота.

«Видимо, сидел, ждал, пока она останется одна, как она мне говорит, когда друзья на ту сторону перебежали, она была здесь одна. Он в этот момент подошел к ней, вот так облокотился, как она мне сказала, снял с себя капюшон и разговорить ее пытался. Он знал, как ее зовут», — рассказывает мать девочки.

Женщина сразу позвонила в полицию. Там быстро отреагировали и выяснили, что мужчина, пытавшийся увести ребенка с детской площадки, — Зураб Тенгизович. Родился в Тбилиси, сейчас снимает квартиру в том же доме, где живет семья девочки. Соседи уже раньше говорили о его подозрительном поведении.

«Слышала, что это его не первая попытка увести девочку с площадки. Это произошло летом еще, соседка рассказывала. Но почему-то она не обратилась в органы», — рассказала соседка задержанного Ирина Калгина.

Выяснилось, что полицейские уже давно искали Зураба. Он находился в розыске за кражу. Но это не помешало иностранцу пойти на очередное преступление.

Родители школьницы подозревают, что он долго выбирал жертву. Не исключено, что следил за детьми не один день. Мама девочки рассказывает, что мужчина, кроме имени, знал и другие подробности из жизни ребенка.

«В настоящее время правонарушитель задержан. В административном порядке по решению суда ему назначено наказание в виде ареста сроком на десять суток», — сообщил начальник пресс-службы управления МВД России по городу Краснодар Артем Коноваленко.

И это лишь начало. К делу уже подключились следователи. Они выясняют, причастен ли мужчина к подобным преступлениям, проверяют, законно ли он находится в России. Вероятно, в отношении несостоявшегося похитителя теперь будет возбуждено уже уголовное дело.