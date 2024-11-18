Космические всплески: магнитная буря может обрушиться на Землю 19 ноября

Метеозависимым людям стоит внимательнее прислушиваться к своему самочувствию и соблюдать ряд несложным правил.

Магнитная буря может обрушиться на Землю 19 ноября. Об этом сообщает портал URA.RU.

По данным аналитиков, вероятность составляет 15%, а шторма — 1%. При этом буря будет умеренной и будет варьироваться от одного до трех баллов.

Несмотря на слабые всплески, метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Поэтому специалисты советуют им сократить физическую нагрузку — интенсивные упражнения и тяжелая работа могут усугубить состояние. Но можно найти альтернативу, к примеру, проводить больше времени на открытом воздухе и совершать прогулки в парках.

Еще один важный пункт — практиковать контрастный душ. Это поможет поддержать сосуды в тонусе и улучшить циркуляцию крови. Также следует выделить время для полноценного отдыха, который включает в себя семичасовой сон и регулярные перерывы в течение дня.

Не следует забывать о правильном питании и включить в свой рацион больше овощей и фруктов. А вот от кофеина и алкоголя лучше отказаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что магнитные бури влияют на риск развития инсульта.