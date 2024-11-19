Москвичи увидят МКС в небе с 20 по 28 ноября

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 47 0

Пролет станции получится разглядеть невооруженным глазом.

Жители Москвы смогут увидеть МКС в небе с 20 по 28 ноября

Фото: www.globallookpress.com/NASA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международную космическую станцию (МКС) можно будет наблюдать без специального оборудования с 20 по 28 ноября. Об этом сообщает Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Станцию жители увидят два раза за вечер — в период с 17:20 по 20:00 мск. Полет займет не более шести минут. Точный график опубликован в канале «Роскосмоса».

Отмечается, что МКС получится разглядеть невооруженным глазом.

Ранее 5-tv.ru писал, что космонавт Александр Гребенкин прошел реабилитацию после 235 дней в космосе. Он проводил научную и исследовательскую работу в составе американской миссии. Медпомощь космонавтам может понадобиться из-за самых разных факторов. Экспедиция завершилась позже запланированного. Возвращение экипажа откладывали несколько раз — сначала из-за неполадок корабля Starliner компании Boeing, затем вмешался ураган «Милтон». Только 25 октября участники миссии вернулись на Землю. Александр Гребенкин признался: его в тонусе все это время держала мысль о том, как он вернется к своей семье. На Земле его встречали трое сыновей.

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:45
Утрата дня 20 ноября: кто сегодня умер
20:25
«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море
20:04
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
19:44
В Ленобласти задержали злоумышленников, пытавшихся похитить ребенка
19:24
Ночной перекус: какие продукты помогут быстрее уснуть
19:04
Ты уже в секте: как понять, что оказался в ловушке

Сейчас читают

Педиатр объяснил, какую температуру нужно снижать у болеющего ребенка - чем можно и чем нельзя это делать
«Путь к эскалации»: эксперты о последствиях удара ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп