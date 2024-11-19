Москвичи увидят МКС в небе с 20 по 28 ноября

Международную космическую станцию (МКС) можно будет наблюдать без специального оборудования с 20 по 28 ноября. Об этом сообщает Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Станцию жители увидят два раза за вечер — в период с 17:20 по 20:00 мск. Полет займет не более шести минут. Точный график опубликован в канале «Роскосмоса».

Отмечается, что МКС получится разглядеть невооруженным глазом.

Ранее 5-tv.ru писал, что космонавт Александр Гребенкин прошел реабилитацию после 235 дней в космосе. Он проводил научную и исследовательскую работу в составе американской миссии. Медпомощь космонавтам может понадобиться из-за самых разных факторов. Экспедиция завершилась позже запланированного. Возвращение экипажа откладывали несколько раз — сначала из-за неполадок корабля Starliner компании Boeing, затем вмешался ураган «Милтон». Только 25 октября участники миссии вернулись на Землю. Александр Гребенкин признался: его в тонусе все это время держала мысль о том, как он вернется к своей семье. На Земле его встречали трое сыновей.