«Его трясло всего!»: в Ленинградской области неизвестные похитили школьника

За его свободу они требовали 30 тысяч рублей.

В Ленобласти Следственный комитет расследует громкое дело о похищении 15-летнего школьника. Все произошло среди белого дня. В Ломоносове рядом с подростком остановилась машина, из которой вышли неизвестные, ударили ребенка по голове и затолкали внутрь авто.

Несколько часов катали его по городу, требуя денег. Свободу своего заложника похитители оценили в 30 тысяч рублей. Спастись помогла смекалка. Подросток пообещал, что сейчас позвонит матери и попросит у нее необходимую сумму, и убедил вымогателей, что разговаривать с ней нужно именно на улице, чтобы она не заподозрила неладное. Когда пленнику наконец-то удалось выбраться из салона, он смог убежать.

«Он, когда мне позвонил, бежал к школе. Я подлетела, потому что я была в Ломоносове. Я подъехала к школе, забрала его. Его трясло всего! Он ни слова не мог даже проронить! „Езжай, езжай!“ — только вот это говорил и все», — вспоминает мать подростка.

Школьник серьезно не пострадал, однако находится в шоковом состоянии. С ним работает психолог. Пока задержан лишь один участник банды вымогателей, это 24-летний местный житель.