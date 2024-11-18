«Его трясло всего!»: в Ленинградской области неизвестные похитили школьника

Эфирная новость 610 0

В Ленинградской области неизвестные похитили школьника

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За его свободу они требовали 30 тысяч рублей.

В Ленобласти Следственный комитет расследует громкое дело о похищении 15-летнего школьника. Все произошло среди белого дня. В Ломоносове рядом с подростком остановилась машина, из которой вышли неизвестные, ударили ребенка по голове и затолкали внутрь авто.

Несколько часов катали его по городу, требуя денег. Свободу своего заложника похитители оценили в 30 тысяч рублей. Спастись помогла смекалка. Подросток пообещал, что сейчас позвонит матери и попросит у нее необходимую сумму, и убедил вымогателей, что разговаривать с ней нужно именно на улице, чтобы она не заподозрила неладное. Когда пленнику наконец-то удалось выбраться из салона, он смог убежать.

«Он, когда мне позвонил, бежал к школе. Я подлетела, потому что я была в Ломоносове. Я подъехала к школе, забрала его. Его трясло всего! Он ни слова не мог даже проронить! „Езжай, езжай!“ — только вот это говорил и все», — вспоминает мать подростка.

Школьник серьезно не пострадал, однако находится в шоковом состоянии. С ним работает психолог. Пока задержан лишь один участник банды вымогателей, это 24-летний местный житель.

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:45
Утрата дня 20 ноября: кто сегодня умер
20:25
«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море
20:04
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
19:44
В Ленобласти задержали злоумышленников, пытавшихся похитить ребенка
19:24
Ночной перекус: какие продукты помогут быстрее уснуть
19:04
Ты уже в секте: как понять, что оказался в ловушке

Сейчас читают

Педиатр объяснил, какую температуру нужно снижать у болеющего ребенка - чем можно и чем нельзя это делать
«Путь к эскалации»: эксперты о последствиях удара ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп