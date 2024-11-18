Путин обсудил с Балицким безопасность Запорожской АЭС

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Губернатор региона подтвердил, что этому вопросу уделяется особое внимание.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Безопасность Запорожской АЭС, территория вокруг которой часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ, сегодня в Кремле обсуждали Владимир Путин и губернатор области. Как рассказал президенту Евгений Балицкий, защита атомной станции находится на высочайшем уровне. Ее обеспечивают как сотрудники «Росатома», так и полк войск радиационной, химической и биологической защиты. В целом, в регионе особое внимание уделяют строительству и реконструкции больниц и школ — многие здания не ремонтировали еще с советских времен. Развивают и промышленность.

«У вас наблюдается устойчивый восстановительный рост сельского хозяйства и промышленности...» — отметил президент.

«Да. В этом отношении тоже ведется очень большая работа. Мы собрали 2,5 миллиона тонн в прошлом году. В этом году немножко, может быть, меньше в силу природных условий и, к сожалению, того, что Днепр сегодня не имеет той высоты, которая была в силу разрушения плотины. У нас, конечно, наблюдается падение уровня грунтовых вод», — констатировал Балицкий.

«Инвестиции идут?» — спросил Путин.

«Инвестиции идут. Большая работа проведена, и мы ждем в ближайшее время, особенно в отрасли недродобычи. Чтобы наша область стала индустриальной, нам необходимо сегодня интенсифицировать вопросы, связанные с аглофабриками, с добычей, с Запорожским железорудным комбинатом, нашими карьерами, на которых надо ставить аглофабрики для того, чтобы мы не возили просто руду, а чтобы мы возили агломерат», — уточнил губернатор Запорожской области.

Еще один масштабный проект, над которым ведут работу специалисты в Запорожье, это строительство областной детской больницы. Раньше в регионе не было медучреждения такого высокого уровня.

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