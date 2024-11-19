Эксперты организовали IT-турне по шести городам

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Конференция «Импульс Т1» стала платформой для обмена опытом, идеями и новыми знаниями.

Фото, видео: 5-tv.ru

В шести городах, включая Минск, Санкт-Петербург, Ижевск, Нижний Новгород, Самару, прошло IT-турне, в котором приняли участие инженеры, ученые, студенты, разработчики, представители вузов и государственной власти.

Конференция «Импульс Т1» от Холдинга Т1 — одного из лидеров российского IT-рынка — стала платформой для обмена опытом, идеями и новыми знаниями.

«Раньше мы называли это импортозамещением, а сейчас стараемся построить суверенную технологическую инфраструктуру. Стать независимыми от западных решений и дать возможность компаниям нашей страны, бизнесу, государству и людям — пользоваться отечественными продуктами, которые не зависят от внешних факторов, крайне сложная и крайне амбициозная задача», — отметил генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Тема конференции — «Инженеры больших идей».

Ректор, профессор СПбГУТ, Руслан Киричёк отметил: «Сейчас необходимо создание таких площадок, на которых инженеры из разных университетов и различных отраслей совместно будут создавать проекты в рамках реализации стратегии научно-технического развития России. Настало время, когда индустриальным партнерам и ученым необходимо объединиться для того, чтобы решать реальные задачи и помогать России идти вперед», — добавил Киричёк.

Для 60 команд (560 участников) из разных городов, организаторы устроили хакатон — гонку проектов в области кибербезопасности и оптимизации рабочих процессов.

Участница соревнований Любовь Крайнова отметила: «Мне понравилось, что можно в сжатые сроки изучить новую область, тем более такую интересную, как кибербезопасность», — отметила она.

Победительница хакатона Анна Куценко оценила амбициозность задач: «Очень понравился весь процесс, то, что ребята, которые только-только „вкатились“ в IT, представили свои разработки. У каждого была возможность проявить себя, не было ограничений по опыту», — подчеркнула она.

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