«Лучше разделять по времени»: как кофе влияет на баланс веществ в организме

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 44 0

При этом есть нюанс, касающийся железа, который необходимо учитывать.

Как правильно пить кофе и не навредить организму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ксения Вербецкая: кофе не выводит из организма полезные минералы и витамины

Заявления о том, что кофе выбрасывает из организма полезные вещества, не соответствуют действительности, хотя кофеин действительно способствует незначительному выведению кальция, магния и других свойств с мочой. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Ксения Вербецкая.

Специалист отметила, что отдельного внимания заслуживает железо. По ее словам, сам напиток не «удаляет» уже имеющийся в организме микроэлемент, но может затруднить усвоение негемового железа из продуктов, если пить кофе во время еды.

«Поэтому при железодефиците или приеме препаратов железа лучше не запивать их кофе и разделять по времени», — заявила эксперт.

Медик также обезопасила любителей этого напитка от возможного обезвоживания. Она подчеркнула, что кофеин обладает легким мочегонным эффектом и способствует выделению кальция, магния и некоторых электролитов. Однако эти потери не велики.

«Вода, содержащаяся в чашке, компенсирует этот эффект. Исследования показывают: умеренное употребление кофе у людей, привыкших к кофеину, не нарушает водный баланс», — сказала врач.

Вербецкая добавила, что сбалансированное питание и отсутствие подтвержденных дефицитов гораздо важнее отказа от кофе. Если есть сомнения, она рекомендует сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты помогут побороть похмелье. Предпочтение не следует отдавать тяжелой пище и рассолу, которые только навредят.

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