«Обеспечивает бывший муж»: Наталья Власова об отношениях после развода

Наталья Власова призналась, что может положиться на бывшего мужа

Певица и композитор Наталья Власова отметила, что для женщины даже после расставания с партнером важно ощущение поддержки от него. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации сезонной программы «Сияние» в галерее «Адель» Андрея Малахова.

Звезда 90-х поделилась личным опытом. За ее плечами — развод с предпринимателем Олегом Новиковым.

Наталья познакомилась с Олегом в конце 1990-х. Он стал ее мужем и вложился в творческий проект певицы в период кризиса — в то время Власова разругалась с продюсером, который не оплатил ее гастроли.

На момент встречи Новиков не был свободен. Зная это, певица попыталась отстраниться, однако их пути вновь пересеклись.

Жениться влюбленные не спешили: они расписались только через месяц после рождения дочки Пелагеи, и то — потому что регистрация брака проходила по соседству с оформлением документов на ребенка.

Пару считали гармоничной: наконец Наталия нашла мужчину, который поддерживал ее творческие начинания. Но, тем не менее, союз распался.

«В нашей семье абсолютно естественным образом после 20-ти лет совместной жизни и брака, все обучение и содержание дочки по-прежнему обеспечивает бывший муж. Если в моей жизни случится какая-то потребность, мне понадобится помощь, я знаю, что он в моей жизни есть» — отметила певица.

Власова добавила, что не нуждается в помощи, но считает, что женщине важно чувствовать поддержку и после расставания с партнером.

«Я не нуждаюсь, я зарабатываю, у меня все хорошо, но если нужно — эта спина у меня есть. Это очень круто» — поделилась мыслями исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что делает женщину счастливой по версии Натальи Власовой.

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