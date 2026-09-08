Дорога к Доброполью открыта. Лучшее видео из зоны СВО

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 20 0

Операторы беспилотников и штурмовые отряды работают сообща.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Операторы БПЛА соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» расчищают путь штурмовым группам
к Доброполью. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы БПЛА с системой сброса боеприпасов, осуществляя разведку местности перед штурмовыми подразделениями, выявили вражеские дроны, скрытые в засаде вдоль лесополосы.

Точеными сбросами с дрона оператор уничтожил обнаруженные цели, после чего штурмовики смогли продолжить движение без потерь.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
7 сент
Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотников над регионами России за день
7 сент
«Мста-С» громит украинские пункты управления. Лучшее видео из зоны СВО
7 сент
«Князь Вещий Олег» постучался к ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 сент
Боевики ВСУ массово сдаются в плен через QR-коды с листовок российской армии
6 сент
Два новых котла и 13 освобожденных населенных пунктов: победы ВС РФ за неделю
5 сент
Разведка нашла — артиллерия уничтожила: лучшее видео из зоны СВО
5 сент
Дроновая дуэль закончилась в пользу России: лучшее видео из зоны СВО
4 сент
Меткий выстрел гаубицы Д-30: лучшее видео из зоны СВО
4 сент
Неожиданный удар с воздуха: лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Саперы уничтожили украинский БПЛА в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО 3 сентября
+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.19
-0.40 100.17
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:29
Цирк, кабаре и 30 копеек на такси: истории самых крепких звездных союзов
6:10
Дорога к Доброполью открыта. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
5:38
В Саратовской области в результате атаки ВСУ пострадали мирные жители
5:00
Завещание журналиста: «Охота на императора» Алексея Пиманова выходит на экраны
4:51
Партия «Новые люди» провела большое открытое родительское собрание

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
«Я воин»: Ольга Погодина впервые вышла в свет после смерти мужа — Алексея Пиманова
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео