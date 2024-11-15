Да начнется настоящая зима: Дед Мороз празднует 18 ноября день рождения

У Деда Мороза, как и у всех нас, тоже есть свой день рождения. Главный волшебник страны отмечает его 18 ноября. А уже на следующий день он отправится в грандиозное новогоднее путешествие по России, чтобы успеть поздравить всех детей и их родителей с праздником.

Считается, что именно 18 ноября в родном крае Дедушки Мороза в Великом Устюге начинается настоящая зимняя пора: холода усиливаются, а снег укрывает землю. Однако определить, сколько лет Деду Морозу, практически невозможно, поскольку его история уходит корнями в далекое прошлое.

Как в России появился Дед Мороз

© РИА Новости/Кристина Кормилицына

Многие славяноязычные народы имели свои названия зимнего духа, в которого они верили. В различных источниках встречаются такие имена, как Студенец, Морозко, Карачун, Трескун и другие. Согласно фольклору, этот зимний волшебник грозен и серьезен — он мастерски управляет холодом и метелями, способен вызвать сильные морозы и настоящие снежные бури. Чтобы расположить к себе духа, люди прибегали к различным хитростям и магическим уловкам.

У историков нет единого мнения по поводу того, является ли этот дух образцом современного Деда Мороза. Большинство считает, что прототипом Дедушки Мороза выступает персонаж из сказки Владимира Одоевского «Мороз Иванович». Эта история о добром волшебнике впервые была опубликована в 1840 году в сборнике «Сказки Дедушки Иринея». Однако прямой связи с нынешним героем все же нет. В сказке Одоевского действие разворачивается весной, а Мороз Иванович обитает в ледяном царстве, в которое попадают через колодец. Он не покидает своего жилья, принимает детей у себя и иногда дарит им ценные подарки за хорошую работу.

Долгое время Мороз Иванович и празднование Нового года совершенно не пересекались. Они соединились лишь во второй половине XIX века, когда в российских городах народ начал искать собственного героя, который бы поздравлял детей с Рождеством, подобно тому, как это делает святой Николай Угодник на Западе.

Первое упоминание подобного образа можно встретить в материалах времен правления императора Александра II. Там говорится о старом Рупрехте, Святом Николае или дедушке Николае. Однако традиция почитать зимнего волшебника не стала популярной. Несмотря на это, влияние Николая Чудотворца существенно сказалось на формировании образа современного Деда Мороза.

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Также особенно близким людям оказался образ, созданный Николаем Некрасовым в поэме 1863 года «Мороз Красный Нос». В сюжете крестьянка Дарья, потеряв мужа, зимой отправляется за дровами и умирает от холода. Автор же описывает ее смерть в сказочной манере, где она встречает хозяина зимнего леса — Мороза, который, подобно герою популярной сказки «Морозко», заботливо спрашивает: «Тепло ли тебе, молодица?».

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К началу XX века в России сложился привычный всем образ Дедушки Мороза, а сказка о Морозко была переведена на английский язык, где персонаж стал известен как King Frost — Король Мороз.

С тех пор Дед Мороз дарит подарки детям и нуждающимся, создавая предновогоднюю атмосферу радости и чудес. В 1910-х годах он стал частью новогодних праздников, появлялся на открытках и в литературе.

Однако на формирование положительного образа Деда Мороза все-таки ушло время. Церковь осуждала этого персонажа, преподнося его общественности как строгого и властного. Верующие родители объясняли детям, что подарки им приносит сам младенец Иисус. Поэтому, когда в 1910-м Дед Мороз впервые появился на утреннике в детском саду, дети испугались и заплакали. Успокоить их удалось лишь после того, как актер снял свою фальшивую бороду.

Спустя время, чтобы дети не боялись Деда Мороза, воспитатели начали приглашать его с животными и внучкой Снегурочкой. И вот такой веселый коллектив стал приносить настоящую радость детям. Актеры показывали сценки, в которых добрые герои боролись с хитрыми и озорными Лешим, Кощеем и Бабой Ягой. С каждым годом дети уже советской эпохи все больше влюблялись в Деда Мороза.

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Но большинство всегда интересовал вопрос: если Снегурочка является внучкой Деда Мороза, то кто же ее родители? Известно, что прототипом Снегурочки стала простая девушка-славянка из пьесы Островского. В этом произведении ее называют дочерью Весны и Мороза, но не внучкой. А сама она и вовсе была одной из тех, кого приносили в жертву Духу Мороза. Титул же внучки присваивается ей только из-за возраста.

После революции 1917-го празднование всех церковных праздников, включая Рождество, оказалось под угрозой. В 1929-м Рождество стало обычным рабочим днем, а Деда Мороза сочли языческим божеством, неуместным в советской реальности.

Но в 1935-м за дедушку, уволенного ранее со службы, вступились в правительстве. Член Президиума Центрального избирательного комитета СССР Павел Постышев опубликовал в газете «Правда» статью, в которой аккуратно предложил устроить для детей празднование Нового года, но без религиозных элементов. Вместо Вифлеемской звезды на елке появилась красная пятиконечная звезда, а Рождество уступило место светскому Новому году, который теперь праздновали шумно и радостно, а не в тишине с семьей.

Традиция празднования дня рождения уже самого Дедушки Мороза появилась в Великом Устюге в 2005-м. С тех пор с 18 ноября там проходят масштабные торжества, собираются многочисленные гости и зажигаются огни на первой новогодней елке страны, что дает старт предстоящим зимним празднествам. А его друзья и помощники готовят ему подарки, например, новый наряд, украшенный вышивкой и мехом.

Поздравить Деда Мороза с Днем рождения приезжают его братья и товарищи из различных уголков России и зарубежья: Кыш Бабай из Татарстана, Паккайне из Карелии, Сагаан Убугун из Бурятии, Чысхаан из Якутии, Санта-Клаус из Европы, Микулаш из Словакии, Дед Мороз из Белоруссии и многие другие. Также на праздник приходят и другие волшебные персонажи: Леший, Водяной, Баба Яга и прочие.

Как написать письмо Деду Морозу

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В 2002 году на реке Сухона, что в Вологодской области, в городе Великий Устюг был открыт комплекс «Вотчина Деда Мороза» где расположился его дом, почта, мастерские и пасека. Снегурочка же живет отдельно в своей усадьбе, которая находится в Костроме.

К слову, «бездомным» российский Дед Мороз был не всегда. Первая его резиденция была организована в Архангельске, по инициативе обкома ВЛКСМ. Кем была озвучена идея прописать новогоднего бородача — сейчас сложно установить, данные разнятся. Но известно точно, что тогда, в конце 80-х инициативу о размещении дома Деда Мороза в Архангельске поддержал директор местного морского торгового порта, оборонного Севмашзавода и других крупных предприятий.

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В 90-х руководство Лапландского заповедника на Кольском полуострове реализовало проект «Сказочная Лапландия — Владения Деда Мороза». Это означало создание еще одной, уже второй по счету резиденции Деда Мороза — в Чунозерской усадьбе Мурманской области.

А когда Деду Морозу построили третий дом — в Великом Устюге, появилась проблема — куда писать письма. Школьники, детсадовцы и, конечно же, их родители были озадачены — получит ли символ Нового Года все написанные ему послания, ведь адреса три, а дедушка — один. К счастью, решилось все быстро, с использованием переадресации. Теперь, если ребенок пишет Деду Морозу в Лапландию — послание доставляют в Великий Устюг. С Архангельском — аналогично.

Так, 18 ноября, в свой День Рождения Дед Мороз ежегодно открывает специальный почтовый ящик для писем, чтобы получить поздравления или просьбы от детишек со всего мира.

Если отправить письмо Деду Морозу до первых чисел декабря, то до наступления Нового года можно успеть получить ответ от волшебника.

В письме ребенку необходимо рассказать обо всех добрых делах, сделанных им за год. Не лишним будет упомянуть о том, довольны ли родители его поведением и чему он научился за это время. Покладистых и трудолюбивых детей Дед Мороз и его канцелярия не оставят без хорошего подарка.

С течением времени самыми заветными подарками для детей стали не только красивые куклы, мягкие игрушки и увлекательные конструкторы, но и современные гаджеты.

Интересно, что письма Деду Морозу приходят не только от детей, но и от взрослых. Многие просят у седовласого кудесника помощь с жилищным вопросом, новыми покупками или просто желают любви и счастья родным.

Адрес главной резиденции Деда Мороза — 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, дом Деда Мороза

© РИА Новости/Александр Юрьев

Также главного ньюсмейкера зимы можно увидеть и вживую во время его турне по городам России.

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В 2024–2025 году поезд Деда Мороза будет путешествовать по стране с 19 ноября по 11 января. За это время он посетит свыше 60 городов, где запланированы встречи с детьми, праздничные мероприятия, квесты с аниматорами и спектакли в вагоне кукольного театра.

Обычно новогодний поезд стартует в Великом Устюге, но в этом году передвижная резиденция отправится из Тайшета в Иркутской области, отметив таким образом 50-летие Байкало-Амурской магистрали. Путешествие охватит северные регионы, Урал, Сибирь, Забайкалье и Поволжье.

Поезд отправится также на Дальний Восток и в Центральную Россию, а завершит свой путь в Вологодской области — в вотчине Деда Мороза. А если позволит погода, то в этом сезоне он впервые посетит и Сахалин.

Интересно, что поезд Деда Мороза — это не современный тепловоз, а настоящий паровоз с дымом и гудками, создающий таким образом особо сказочную атмосферу.

Тем не менее, если не удалось побывать в местах пребывания Деда Мороза, его можно увидеть на главной новогодней елке страны в Кремле.

Так, в гербовом зале Кремля дети смогут принять участие в игровой программе с ростовыми куклами и заводными героями сказок, а кульминацией праздника и будет выход Деда Мороза и Снегурочки, где они зажгут волшебным светом новогоднюю красавицу елку и поздравят всех с Новым годом.