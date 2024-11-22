Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 25 ноября по 1 декабря.

Солнце и Марс синхронизировались с огненной экстравертной стихией и добавляют этому периоду яркости, лидерских качеств, акцентируют фокус на личностном росте. Энергия и конкурентоспособность позволяют ставить цели и достигать их.

Нетерпение проявить свои таланты и феноменальные способности выступает как стимул для публичных выступлений, самореализации, рекламной и пиар кампаний, обучения и преподавания, достижения спортивных рекордов, проработки проектов, связанных с расширением бизнеса, а также финансовых, международных, туристических направлениях.

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Однако, с 26 ноября ретроградное движение Меркурия, в совокупности с напряженным аспектом от Юпитера, создают обстоятельства, когда не рекомендуется совершать важные крупные покупки, инициировать кардинальные перемены в жизни, совершать поездки в незнакомые места и переезды, начинать новые дела и проекты.

Могут возникнуть сложности при договоренностях с другими людьми, так как стремление навязывать окружающим собственное мнение, которое априори считается авторитетным и единственно правильным, не многим понравится.

Позитивной стороной выступает активизация мышления, способствующая переработке большого количества учебного материала и информации, возможность что-то переделать и довести до совершенства. В это время возьмите смелость заявить о себе как об эксперте в своей профессиональной области, пройти курсы повышения квалификации, посетить места, способствующие творческому раскрытию.

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Немаловажную роль на этой неделе сыграет влияние Сатурна на Солнце и Венеру. Это влияние стимулирует на достижение успеха в социуме и повышение статуса. Необходимо отбросить лишнее и подойти к делам серьезно. Низкая самооценка может быть улучшена хорошей работой и оказанием уважения вышестоящим лицам. Хотя риск конфликтов с начальством, официальными лицами, старшими родственниками и преподавателями присутствует.

Основная задача — это совершенствовать себя, а не других, сохранять чувство индивидуальности и внутренний баланс, распланировать задачи на текущую неделю и строго соответствовать расписанию. До среды убывающая фаза Луны в знаке Весы призывает больше двигаться, посетить культурные мероприятия и обязательно найти поводы для радости.

Обновление цвета волос или покупка приятной мелочи в ваш гардероб подарит отличное настроение и привлечет позитивные перемены. В качестве уходовых процедур можно попробовать аппаратную косметологию или лимфодренажный массаж.

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С четверга Луна в Скорпионе кардинально меняет энергетику и побуждает погрузиться в самокопание и переживания. Чтобы не зависнуть в негативных эмоциях, лучше всего найти время для водных процедур, особенно где можно хорошо прогреться и очиститься от токсинов. Баня, кедровая бочка, горячая ванна с солью и любые детокс процедуры, направленные на избавление от лишнего, станут вашим спасением.

Завершает неделю новолуние в Стрельце. Важно сделать паузу перед новым циклом и задуматься о стратегии на ближайший месяц. Удачно могут решиться дела, связанные с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами, обучением и путешествиями. Подсознание готово получать ответы на ваши запросы.

Сконцентрируйтесь на поиске себя и какой-либо высшей цели, но при этом не забывайте о реальных задачах и обязательствах. Старайтесь не переедать и исключать из рациона слишком жирную пищу. Поход в храм, публикация нового познавательного поста, конная прогулка, проявление миролюбия и отзывчивости придется по душе Луне в знаке Стрельца и вы обязательно получите щедрое вознаграждение в пору предновогодних празднований.

Овен — гороскоп

Овны склонны к нарушению установленных правил и социальной дистанции. Во избежание судебных разбирательств лучше взять себя в руки и контролировать свои эмоции.

Путешествия стоит пока также отложить, так как высока вероятность неприятных ситуаций вдали от дома. Чтобы быть на голову выше других, уделите внимание духовному уровню и развитию интеллектуальных способностей.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам следует избегать потенциально опасных мест, радикально настроенных людей или сомнительных предложений по вложению капитала. У деловых людей вероятен скачок конкуренции и борьбы за властные полномочия.

Постарайтесь объективно и трезво оценивать ситуации, отодвинув в сторону тревожность и страхи. Активность и незаурядный подход к делу позволят вам увидеть реальный выход из сложившегося положения.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы могут разочароваться в отношениях с близкими людьми и деловыми партнерами. Не исключены и разные принципиальные позиции с начальством или вышестоящими организациями.

Не стоит заключать договоры, принимать участие в судебных процессах или юридических делах, а также настаивать на взаимности с партнером. Время встать на паузу. Возможно, вам и будет немного скучновато, но зачем тратить силы в ситуации, которая ни к чему не приведет.

Рак — гороскоп на неделю

Раков ожидает вынужденная командировка или деловая поездка. Будьте готовы противостоять злопыхателям и заранее припасите контраргументы. Уместно будет процитировать выдающихся деятелей науки и культуры, а также известных философов.

Профессиональная подготовленность и оперативность в принятии решений позитивно скажется на результате любой вашей деятельности.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, вы будете стремиться к драйву и азарту. Однако не стоит ввязываться в сомнительные авантюры, особенно финансовые. Неразумное использование средств способно истощить ваш бюджет.

Во время спортивных тренировок рекомендуется соблюдать технику безопасности, но не избегать интенсива. Восстановить силы поможет баня или свидание с объектом страсти. Главное, не поддавайтесь чрезмерной ревности или контролю любимого человека.

Дева — гороскоп на неделю

Девам звезды шепчут: не будьте слишком придирчивы к окружающим и близким людям. В противном случае, конфликтные ситуации с членами семьи или партнерами способны еще больше омрачить эти осенние дни.

Природа наделила вас благоразумием, поэтому просто переключитесь на сильную сторону своей натуры. Поработайте над собственным совершенством и красотой.

Весы — гороскоп на неделю

Весам стоит сконцентрироваться и не терять бдительности весь период. Беспокойное состояние ума повышает суетливость и усиливает нервозную обстановку как на работе, так и в быту.

Такие качества как собранность и скрупулезность помогут избежать ошибок в документах или утери личных вещей и телефонов. Сосредоточьтесь на мелких домашних делах, составьте рацион здорового питания и освойте практики пранаямы.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, тяга к развлечениям и шопингу выше ваших сил. Контроль утерян, а вместе с ним и значительные суммы денег. По природе вы больше склонны накапливать ресурсы, а такое положение дел вызывает дестабилизацию равновесного состояния.

При правильной оценке своих возможностей и планировании личного бюджета вы легко пройдете этот период без моральных и материальных потерь. Мощная энергия этой недели отлично подходит для глубокой внутренней работы.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам дома не сидится. Ну и не надо. Тем более, что существует вероятность вовлечения в семейные конфликты или в решение домашних проблем. Воспользуйтесь возможностью провести больше времени наедине с собой, погулять в парке или поплавать в бассейне.

Сейчас хорошо расслабляться вместе с теми, кому вы действительно доверяете. Такой досуг поможет избежать лишних стрессов, а заодно получить эмоциональный заряд.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, будьте бдительны и аккуратны во всем, что касается транспортных средств, контактов, документов, билетов, товарных чеков. Не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников и не подписывайте сомнительные бумаги.

Из-за вероятной рассеянности осторожнее нужно быть во время вождения автомобиля. Уделите внимание здоровью, особенно укреплению нервной системы. Пользу принесут консультации психолога, невропатолога, инструктора по йоге.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям необходимо быть внимательными к управлению финансами и избегать спонтанных решений в отношении покупок. Отказ от старых привычек взаимодействия с деньгами поможет создать накопления и снизить траты.

Только рациональный подход позволит продержаться на плаву в этот период. Зато раскрытие в себе творческих способностей, уникального таланта дизайнера и экспериментатора окажутся весьма удачными.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, работа и труд все перетрут — такова ваша стратегия на текущий период. Постигая искусство маленьких шагов, день за днем вы приближаетесь к своей цели, достигаете статуса и уважения начальства.

Актуальными станут темы ответственности, терпения и упорства. Хотя без трудностей не обойтись, но именно вы умеете лавировать в событийном потоке так, чтобы обойти все углы и препятствия. Постарайтесь вести себя сдержанно, сохраняя нейтральную позицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ноябрь будет по-настоящему особенным и активным месяцем для каждого знака зодиака.