Сын принцессы Норвегии задержан по подозрению в изнасиловании

Летом его обвинили в нанесении телесных повреждений девушке.

Полиция арестовала 27-летнего Мариуса Борга Хейби, сына наследной принцессы Норвегии Метте-Марит. Мужчина подозревается в изнасиловании. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Полиция может сказать об изнасиловании только то, что это был половой акт без проникновения. По словам полиции, жертва не смогла сопротивляться», — сообщили в правоохранительных органах.

Задержали Хейби в понедельник, 18 ноября. Пока полиция не вынесла решение, будет ли мужчина заключен под стражу.

В августе Борг Хейби был задержан после конфликта со своей девушкой у нее в квартире. В результате сына норвежской принцессы обвинили в нанесении ей телесных повреждений. Примечательно, что во время задержания он находился в машине с этой девушкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Башкирии сосед изнасиловал 90-летнюю пенсионерку. Мужчина напал на пенсионерку рано утром.