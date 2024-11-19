Голова закипает и зубы скрипят: приводит ли умственная работа к агрессии

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 53 0

Психиатр Ковтун: нет связи между умственной работой и появлением агрессии

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психиатр рассказал, действительно ли после 45 минут составления отчета можно перестать контролировать себя.

Если человек является профессионалом в своей области, то ему не грозит истощение и появление агрессии. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с 5-tv.ru.

Недавно издание Washington Post опубликовало исследования, где ученые пришли к выводу, что выполнение нескольких сложных задач подряд или одновременно истощает участки мозга, которые отвечают за самоконтроль. Например, всего 45 минут составления отчета сделают человека социально-агрессивным.

По словам Ковтуна, он ранее никогда не слышал о подобных исследованиях и считает, что выводы о правдивости этой информации — преждевременные.

Исходя из своей практики, специалист отметил, что любое задание, будь то составление отчета или совещание, не станет камнем преткновения для человека, если он разбирается в том, что делает.

«Если человек профессионал в своей области, то любая работа, которая ему поручена в рамках его компетенции, не вызовет у него стресса и чрезмерного истощения, потому что режим труда и отдыха, как правило, регламентирован внутренним трудовым распорядком, трудовым кодексом», — отмечает эксперт.

Кроме того, в XXI веке сформировались совсем другие условия труда. Если раньше люди работали по 12 или 18 часов в день, то теперь ситуация иная. Поэтому психиатр считает, что нет никакой связи между умственной работой и агрессией.

«Сейчас все-таки есть и представление о гигиене труда, и борьба с профзаболеваниями на другом совершенно уровне. Поэтому не думаю, что этот вопрос является вообще актуальным на сегодняшний день», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, как часто сбываются плохие предчувствия людей.

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:05
«Трагедия нашей группы»: «Иванушки International» вспоминают умершего Яковлева
20:45
Утрата дня 20 ноября: кто сегодня умер
20:25
«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море
20:04
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
19:44
В Ленобласти задержали злоумышленников, пытавшихся похитить ребенка
19:24
Ночной перекус: какие продукты помогут быстрее уснуть

Сейчас читают

Педиатр объяснил, какую температуру нужно снижать у болеющего ребенка - чем можно и чем нельзя это делать
Celebrity Party: звезды на красной дорожке Woman.ru
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп