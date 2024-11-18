Холодно и сухо: почему осенью обостряются проблемы с кожей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 52 0

Косметолог Марченко: смена климата и стресс могут повлиять на здоровье кожи

Косметолог объяснила, почему осенью обостряются проблемы с кожей

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Косметолог назвала способы, которые помогут предотвратить возникновение сезонных раздражений.

Одной из основных причин обострения проблем с кожей в холодное время года является обезвоживание из-за сушки воздуха в помещениях. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Ирина Марченко в беседе с Life.ru.

Чтобы избежать обезвоживания и нарушения защитных барьеров, эксперт рекомендует уменьшать мощность отопительных приборов, использовать увлажнитель воздуха, а также наносить на кожу крема или бальзамы. Помимо этого, необходимо следить за температурой воды — она не должна превышать 34 градуса.

Другой причиной дерматовенеролог назвала простуды и болезни. Из-за них могут обостриться хронические кожные заболевания.

«Не исключено обострение контактных дерматитов именно осенью, поскольку осенний гардероб содержит большое количество шерстяных вещей, которые часто вызывают контактные аллергические дерматиты», — подчеркнула Марченко.

По словам косметолога, стресс тоже является ключевым звеном в возникновении кожных патологий. Поэтому, если не удалось избежать обострений, то лучше всего проконсультироваться со специалистом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что косметолог развеяла популярные мифы об уходе за кожей.

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