Не детские кубики: как отрегулировать питание для получения идеального пресса

Формированию атлетических форм способствует дефицит калорий в организме.

Образованию рельефного пресса может помешать сильно соленая пища. Об этом изданию NEWS.ru рассказала фитнес-тренер, нутрициолог, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяна Минжуренко.

По словам эксперта, для того, чтобы получить плоский живот или мышечные кубики, необходимо снизить норму калорий, которую человек потребляет в сутки. При их дефиците организм начинает брать энергию из жировой прослойки. Благодаря этому жир уходит, а на его месте образуется тот самый рельеф.

Сладкое и мучное, фастфуд и копчености тренер рекомендует исключить из своего рациона. Эти продукты откладываются жиром внизу живота. А еще не стоит увлекаться жевательной резинкой. Когда человек жует, то сам того не замечая, глотает воздух, он попадает в кишечник, надувая живот.

Помешать обретению формы может и излишняя вода.

«Стоит отказаться от чрезмерно соленой еды, потому что из-за нее хочется больше пить. В результате происходит задержка жидкости в организме и, как следствие, появляются отеки», — пояснила спортсменка.

Кроме того, Минжуренко советует следить за уровнем гормонов. Особое внимание стоит уделить эстрогену. Даже небольшое его превышение способно привести к накоплению жира в области все того же живота.

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