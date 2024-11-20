Митингующие в Грузии окружили здание Тбилисского государственного университета

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В стране продолжаются новые акции протеста.

Фото, видео: Reuters/Guram Muradov; 5-tv.ru

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Протесты оппозиции с новой силой вспыхнули в Грузии. Митингующие окружили государственный университет Тбилиси. В здание вломились студенты. Из окон они вывесили флаги Грузии и Евросоюза.

Протестующие также заняли площадь у учебного заведения. На территории вновь возводят палатки, похоже, люди готовятся провести там несколько дней. Кроме того, демонстранты вытеснили журналистов, которые освещают беспорядки.

Ранее радикалы уже возводили палаточный лагерь возле университета и перекрывали центральные дороги Тбилиси. Порядок пришлось восстанавливать полиции. Демонстранты оказали жесткое сопротивление и анонсировали новые акции протеста.

Манифестанты выступают против результатов выборов в парламент Грузии, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция, потерпевшая крах, называет итоги сфабрикованными. Однако никаких доказательств при этом не приводит.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Грузии не признала итоги выборов и призвала к новому голосованию. Саломе Зурабишвили сообщила, что намерена подать иск в Конституционный суд.

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