Не как в первый раз: невестка Валерии раскрыла подробности второй беременности

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 77 0

Невестка Валерии рассказала о второй беременности

«За вторым»: сын певицы Валерии Арсений Шульгин снова станет отцом

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

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Пол будущего малыша все еще неизвестен.

Невестка певицы Валерии раскрыла подробности своей второй беременности. По словам супруги Арсения Шульгина, младшего сына артистки, в этот раз переносить особое положение ей заметно легче, чем в первый. Об этом рассказало издание 7Дней.ru.

Младший сын знаменитости Арсений Шульгин и его жена Лиана ждут второго малыша. Ребенок появится на свет уже в новом 2025 году. Пол наследника пока не знают и сами родители, но обещают поделиться подробностями после гендер-пати.

«Кстати! Помните вопрос-ответ, когда у меня спрашивали: когда за вторым? Через несколько дней я узнала, что беременна», — написала Шульгина.

Будущая мама рассказала, что первая беременность проходила тяжело и были большие опасения насчет второй, но сейчас девушка чувствует себя хорошо. Она в активных поисках клиники и врача, потому что доктор, к которому Лиана обращалась в первый раз, уволился.

Арсений и Лиана уже воспитывают трехлетнюю дочь Селин. Супруги планировали второго малыша, но новость об интересном положении все равно стала неожиданностью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Валерии отметил день рождения в Китае с женой.

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