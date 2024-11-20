«Обязательны к проставлению»: МВД напомнило о важных отметках в паспорте россиянина

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Евгения Романова
Евгения Романова 88 0

МВД: в паспорте гражданина РФ должны быть две обязательные отметки

«Обязательны к проставлению»: МВД напомнило о важных отметках в паспорте россиянина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Самостоятельно нельзя ничего писать в удостоверяющем личность документе.

Регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности — отметки, которые должны быть проставлены в паспорте гражданина России при его выдаче или замене. Об этом сообщила пресс-служба ГУ по вопросам миграции МВД в Telegram-канале. При этом в ведомстве подчеркнули, что есть и необязательные отметки в паспорте.

«Обязательными к проставлению в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в паспорте по желанию гражданина могут указать информацию о браке и детях, не достигших 14 лет, и ранее выданных удостоверяющих личность документах.

Еще могут прописать сведения о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за рубежом.

Необязательные отметки в паспорте — группы крови и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — проставляются другими органами и организациями. При этом в МВД подчеркнули, что нельзя ничего самостоятельно писать в удостоверяющем личность документе.

Прежде сообщалось о лишении двух мужчин гражданства России из-за того, что они не встали на воинский учет. Их уведомили перед этим, в какой срок они должны появиться в военкомате. На первоначальный воинский учет нужно было встать в течение двух недель. Этот срок предусмотрен законом «О воинской обязанности и военной службе». В результате у этих мужчин изъяли паспорта, теперь эти документы являются недействительными.

Ранее 5-tv.ru писал, что семья из Швеции получила гражданство России и переехала в Новосибирск.

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