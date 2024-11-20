Минспорт предложил создать фонд для распределения отчислений от букмекеров

Российский спортивный фонд (РСФ) под подчинением Минспорта может появиться в РФ. Ведомство намерено распределять через организацию целевые отчисления от букмекерских компаний на деятельность спортивных федераций и профессиональных лиг в стране. С соответствующей инициативой выступило Минспорта.

Законопроект о создании РСФ обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, высшим органом управления фонда станет наблюдательный совет. В нем могут состоять 11 человек, один из которых председатель — глава Минспорта России.

Задачей РСФ станет финансирование спорта РФ по конкурсному отбору. Как отмечается в документе, фонд будет направлять деньги на проведение мероприятий, строительство и реконструкцию спортобъектов. Через РСФ, как планируется, ведомство станет выделять средства юрлицам и индивидуальным предпринимателям для реализации инвестиционных проектов по развитию объектов социнфраструктуры.

«Объемы поддержки федераций из всех источников будут зависеть в том числе и от того, какой вклад они вносят в развитие массового и детско-юношеского спорта, а коммерциализация спорта для детей должна уйти в прошлое», — заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин в беседе с изданием «Ведомости».

Он подчеркнул необходимость обеспечения россиянам все возможности для занятий физкультурой и спортом. Это важно для здоровья нации и будущего страны.

При этом глава Минспорта Михаил Дегтярев в беседе с газетой выразил уверенность, что новый фонд станет ключевым элементом дополнительной финансовой поддержки российских спортсменов и самой отрасли.

Следует подчеркнуть, что создать государственный фонд, занимающийся поддержкой спорта, поручил правительству президент России Владимир Путин еще в июле 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дегтярев назвал самые популярные виды спорта в России. В частности, ими являются футбол, плавание и волейбол. Министр спорта также рассказал, как будет решаться поставленная президентом задача привлечения к активному образу жизни 70% населения к 2030 году.