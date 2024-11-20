Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Светланы Светличной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Телеграмму главы государства зачитала директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина на церемонии прощания с артисткой.

«Светлая память о Светлане Афанасьевне Светличной навсегда сохранится в сердцах близких друзей, коллег, почитателей и лично в моем сердце», — процитировала Гущина слова главы РФ.

Президент назвал Светличную яркой, талантливой и разноплановой актрисой. В его сообщении указано, что воплощенные Светличной героини значительно обогатили отечественный кинематограф.

Первая красавица советского кино ушла из жизни утром в субботу, 16 ноября. Ей было 84 года. По словам ее лечащего врача, артистка умерла из-за сердечно-сосудистой недостаточности, которая прогрессировала на фоне онкологического заболевания. К тому же, у Светличной диагностировали деменцию и болезнь Альцгеймера.

Как сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров в беседе с 5-tv.ru, в последние дни своей жизни актриса пребывала в беспамятстве и не вставала с кровати. Близкие понимали, что жизнь звезды подходит к концу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему сын Светличной может остаться без наследства.