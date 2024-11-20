Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 33 0

Спортсмен признался, что уже успел превзойти все свои мечты.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру

Фото: www.globallookpress.com/Joaquin Corchero

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Бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил о завершении спортивной карьеры. Его слова цитирует пресс-служба Кубка Дэвиса.

«Я бы хотел, чтобы меня запомнили как хорошего человека из маленькой деревни на Майорке, который шел к своей мечте, работая изо всех сил, чтобы стать тем, кем являюсь сегодня. Мне повезло пережить весь этот незабываемый опыт», — передали слова звезды спорта на официальном сайте соревнования.

Свой последний матч Надаль провел именно в рамках Кубка Дэвиса. Его оппонентом стал нидерландец Ботик ван де Зандсхюлп. Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6.

Теннисист подчеркнул, что цифры для него не главное. Он также отметил, что не устал заниматься спортом, однако «его тело больше не хочет» этого делать. Надаль заявил, что превзошел все свои мечты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Неймар назвал белорусскую теннисистку Арину Соболенко королевой.

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