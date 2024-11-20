«Это война Европы»: Кнайсль предрекла будущие шаги Трампа по Украине

В качестве примера экс-глава МИД Австрии привела конфликт на Балканах, в который решил вмешаться 42-й президент США Билл Клинтон.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп перебросит ответственность за украинский конфликт на Европу. С таким заявлением бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль выступила на форуме «Диалог о фейках».

«Я наблюдаю за Соединенными штатами в течение последних десятилетий. Трамп находится в положении, когда он может сказать: „Это не моя война, я не имею ничего общего с этим, это война Европы“. Скорее всего, он так и поступит», — отметила Кнайсль.

Она также напомнила, что Трамп, в первую очередь, бизнесмен. Поэтому его интересует, куда администрация Байдена потратила деньги, а не разрешение украинского конфликта.

В качестве примера Кнайсль привела конфликт на Балканах, в который решил вмешаться 42-й президент США Билл Клинтон. Со временем глава государства заявил, что окончательное решение ситуации в Косово — это проблема Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выдвинул кандидатов на должности министров образования и торговли.