«Это война Европы»: Кнайсль предрекла будущие шаги Трампа по Украине

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 69 0

Кнайсль: Трамп перебросит ответственность за конфликт на Украине на Европу

«Это война Европы»: Кнайсль предрекла будущие шаги Трампа по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov; 5-tv.ru

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В качестве примера экс-глава МИД Австрии привела конфликт на Балканах, в который решил вмешаться 42-й президент США Билл Клинтон.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп перебросит ответственность за украинский конфликт на Европу. С таким заявлением бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль выступила на форуме «Диалог о фейках».

«Я наблюдаю за Соединенными штатами в течение последних десятилетий. Трамп находится в положении, когда он может сказать: „Это не моя война, я не имею ничего общего с этим, это война Европы“. Скорее всего, он так и поступит», — отметила Кнайсль.

Она также напомнила, что Трамп, в первую очередь, бизнесмен. Поэтому его интересует, куда администрация Байдена потратила деньги, а не разрешение украинского конфликта.

В качестве примера Кнайсль привела конфликт на Балканах, в который решил вмешаться 42-й президент США Билл Клинтон. Со временем глава государства заявил, что окончательное решение ситуации в Косово — это проблема Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выдвинул кандидатов на должности министров образования и торговли.

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