«Зимнего полового органа» не существует: врач-уролог опроверг популярный миф

Уролог Смерницкий: «зимний половой орган» у мужчин — это миф
Фото: 5-tv.ru
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Мужчинам нечего бояться в холодное время года.
Распространенный слух о явлении, известном как «зимний пенис», которое якобы преследует мужчин в холодную погоду, оказался мифом. Об этом в беседе с изданием Life.ru рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.
По словам доктора, существует мнение о том, что половой орган мужчины может потерять работоспособность из-за низких температур на улице. Эти слухи не имеют ничего общего с реальностью, так что россиянам нечего бояться наступающей зимой.
Дело в том, что кровообращение органов человека не меняется из-за внешних климатических условий, так что и пенис не может, например, перестать возбуждаться или даже навсегда уменьшиться в размерах из-за низких температур.
«Если у мужчины нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушения проходимости сосудов, в том числе полового члена, то размеры не изменяются ни зимой, ни летом. Эректильная дисфункция — это неправда. Мы же не держим его постоянно в холоде, мы не находимся постоянно в холоде. Мы все равно в теплой одежде, с отоплением, в комфортных условиях жизни», — успокоил мужчин врач.
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