Эффективно и недорого: как избавиться от бородавок в домашних условиях

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 101 0

Врач-дерматолог Петрова: бородавки можно удалить с помощью специального раствора

Как избавиться от бородавок в домашних условиях

Фото: www.globallookpress.com/Alex Hinds

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Врач-дерматолог посоветовала два средства.

Бородавки можно удалять в домашних условиях с помощью специальных растворов и паст. Об этом URA.RU рассказала врач-дерматолог Светлана Петрова.

Бородавками называют новообразования кожи, вызываемые вирусом папилломы человека (ВПЧ). Они заразны и передаются при соприкосновении с пораженной частью кожи. Чаще они возникают у детей, людей с атопическим дерматитом, спортсменов и работников мясных производств.

Вообще, бородавки могут исчезнуть сами по себе, но не всегда. К тому же на месте исчезновения могут в последствии возникнуть новые бородавки. Поэтому рекомендуется удалять их у дерматолога.

Если такой возможности нет, то можно удалить новообразования химическим методом в домашних условиях. Следует взять раствор на основе фенола и метакрезола или пасту на основе карбамида и глицирризиновой кислоты и обработать им бородавку.

Однако все же следует перед этим проконсультироваться с врачом, чтобы не довести до ожогов и рубцов.

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