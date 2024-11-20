Не явившимся в суд по делу Талькова звездам пригрозили штрафом

Дать показания на последнем состоявшемся заседании должны были Лолита Милявская и Богдан Титомир.

Почти никто из знаменитостей, проходивших свидетелями по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова, не явился в суд. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

20 ноября рассматривалось уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана, который является бывшим директором Талькова. Он обвиняется в убийстве музыканта, а также в покушении на убийство кикбоксера и криминального авторитета Игоря Малахова.

Многие российские знаменитости проходят свидетелями по этому делу, однако они не выходят на связь с судом.

«За исключением некоторых из них, большинство наших селебрити проявляют абсолютное неуважение не только к суду, но и к памяти своего погибшего коллеги», — отмечает Лебедева.

Петроградский суд пригрозил таким артистам штрафом или принудительной явкой.

«В случае неисполнения своих процессуальных обязанностей, своего гражданского долга, суд может свидетелей оштрафовать, либо подвергнуть их приводу», — добавила она.

Известно, что в суд должны были явиться певица Лолита и музыкант Богдан Титомир, но они не пришли.

Звезда советской эстрады Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Главным подозреваемым в убийстве был назван его директор Валерий Шляфман, однако в 1992 году тот сбежал в Израиль, где остается по сей день.

Не так давно в суд вызывали продюсер Александра Толмацкого и певца Михаила Муромова, но они также проигнорировали повестки.

Одними из немногих, кто находится на связи — это певица Наташа Королева и певец Игорь Николаев, который в скором времени намерен дать показания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Азиза также даст показания по делу об убийстве Талькова.