Сдержанный ребенок? Как сын Петросяна и Брухуновой относится к младшей сестре

Ваган в свои четыре года активно участвует в уходе за маленькой Матильдой.

Сын юмориста Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой проявляет трогательные чувства к младшей сестре. Об этом написала мама детей на своей странице в социальной сети, а издание 7Дней.ru поделилось подробностями отношений в знаменитой семье.

По словам Брухуновой, четырехлетний Ваган любит сестру и помогает Татьяне о ней заботиться. Мальчик активно проявляет инициативу, участвует в купании малышки и даже попросил научить его менять памперс.

«Появление Матильды в нашей жизни не сделало Вагана взрослым, не минимизировало детскость. К сестре он проявляет невероятную палитру самых добрых и трогательных чувств. До ее рождения он ни к кому так не относился, как к ней», — рассказывает жена Петросяна.

Она также утверждает, что мальчик целует сестру перед сном, а утром интересуется: «Моя красавица уже проснулась?». И это несмотря на то, что родители называют его очень сдержанным ребенком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Брухунова заявила о болезни четырехлетнего сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.