«Павлиний крик»: Захарова прокомментировала слова Борреля о санкциях против Израиля

Евросоюз продолжает руководствоваться двойными стандартами, оценивая бомбежки сектора Газа и конфликт на Украине.

Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможной приостановке диалога с Израилем и введении против страны торговых санкций из-за действий в секторе Газа — признание провальной политики Евросоюза. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос 5-tv.ru во время брифинга.

«Мы считаем, что данное заявление является буквально признанием. Да, частичным, неполным, неоткровенным, но вынужденным», — подчеркнула спикер МИД.

Захарова напомнила, что Москва неоднократно указывала на двойные стандарты, применяемые ЕС в оценке событий в секторе Газа. Украинский конфликт они рассматривают по совершенно другим критериям, руководствуясь личными интересами.

«Под предлогом права Украины на самооборону Брюссель продолжает оправдывать любые теракты, любые убийства, любые похищения мирных жителей, любое сексуальное насилие над женщинами», — отметила дипломат.

По ее словам, Боррель способен оправдать любые жуткие вещи, которые творят боевики киевского режима.

«То, что он (Боррель — Прим.ред.) сейчас заявляет, в последние дни, это какая-то лебединая песня, превратившаяся в павлиний крик. Мы видим, что Западная Европа расколота, что в рядах Евросоюза по проблематике ближневосточного урегулирования мнения разнятся. И роль Брюсселя в этих вопросах будет продолжать сокращаться», — заключила Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боррель подтвердил разрешение Киеву от США бить по России дальнобойными ракетами.