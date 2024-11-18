Боррель подтвердил разрешение Киеву от США бить по России дальнобойными ракетами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 139 0

Речь идет о боеприпасах дальностью до 300 километров.

Фото, видео: John Hamilto/ТАСС; 5-tv.ru

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Администрация США разрешила Киеву применять ракеты дальностью до 300 километров для ударов вглубь территории России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отметив, что тема обсуждалась на встрече глав МИД Евросоюза.

«Да, администрация Байдена дала добро на использование ракет дальностью 300 километров внутри российской территории. Это не так много, не такая дальняя дистанция, но так решил президент Байден. Почему они поступили так сейчас, а не перед выборами, я не знаю», — сказал Боррель на пресс-конференции после встречи.

Накануне New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден дал добро Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. При этом снятие ограничений — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются западные инструкторы, поэтому Штаты фактически дали добро сами себе.

По данным газеты, в ходе обсуждения данного вопроса мнения советников Байдена разделились. На принятие положительного решения повлияли сообщения о том, что в Курской области якобы находятся военные КНДР.

Ранее в этот день Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили Киеву удары вглубь России своими дальнобойными ракетами SCALP и Storm Shadow. Позднее публикация была удалена с сайта издания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал зеркальный ответ России на разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь ее территории.

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