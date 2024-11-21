Скуф, абьюз, вайб: названы претенденты на слово 2024 года

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 53 0

«Грамота.ру» назвала претендентов на слово 2024 года

Слово 2024 года

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В 2023-м портал «Грамота.ру» присудил это почетное звание «нейросети».

«Блокчейн», «маркетплейс», «осознанность», «нормис» и многие другие слова могут побороться за звание слова 2024 года. Номинантов уже назвал интернет-портал «Грамота.ру».

В списке следующие слова: «мемкоин», «прилет», «инсайт», «пов», «скуф», «вайб» и «абьюз», «самозанятый» и другие.

Ключевые принципы, по которым проводилась выборка, — популярность в медиапространстве, количество запросов в Сети, а также значимость в обществе. Всего четыре номинации: «Экономика и финансы», «Информационные технологии», «Медицина и здоровье» и «Культура и развлечения». Это нововведение 2024 года.

В 2023-м портал присудил почетное звание слову «нейросеть».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестилетнюю гимнастку Анастасию Опрю из Украины могут выгнать из спортшколы и лишить лицензии на участие в национальных соревнованиях за использование русского языка в соцсети. Об этом сообщила мама девочки, ведущая ее аккаунт.

Причиной стало ведение личного блога на русском языке и публикация в нем фрагмента фильма, в котором девочка восторгалась российской гимнасткой, двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной.

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