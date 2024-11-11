«Идиот Джонсон»: Елизавета II высмеяла премьера Британии за два дня до смерти

Покойная королева, как выяснилось, считала политика «комичной фигурой».

Королева Великобритании Елизавета II за два дня до своей смерти в 2022 году пошутила о собственных похоронах и едко высмеяла уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом пишет The Times, приводя цитату из книги Out политического комментатора Тима Шипмана.

Сообщается, что Елизавета II, обсуждая отставку премьера с близкими, в шутку порадовалась, что «идиот» Джонсон не будет заниматься организацией ее похорон.

Как утверждает Шипман, королева считала премьера «комичной фигурой», а Букингемский дворец был недоволен его решением приостановить работу парламента в 2019 году.

В свою очередь Daily Telegraph усомнилась в достоверности высказывания Елизаветы II в адрес Джонсона. Издание напомнило, что организацией похорон монарха в Британии занимается граф-маршал, а не премьер-министр, и королева, безусловно, знала об этой традиции.

Самого Джонсона недавно поймал на вранье глава МИД России Сергей Лавров. Он опроверг слова британского политика о том, что во время визита в особняк российского МИД на Спиридоновке его якобы заставили сидеть перед пылающим камином и потеть. Джонсон утверждает это в своих недавно вышедших мемуарах.

«Прекрасно это помню. Он не потел. Я сидел в двух метрах от него через стол. У него не было капель пота на лице, о которых он пишет», — подчеркнул Лавров в интервью aif.ru.

По словам министра, «Борис славится экстравагантными действиями», а западные мемуаристы в целом известны передергиванием фактов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы в опросе признали Бориса Джонсона «главным негодяем» среди своих политиков.