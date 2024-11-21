Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты, ВСУ стали их пускать после получения разрешения.

Европейские страны, в том числе Великобритания, находятся под жесточайшим давлением Соединенных Штатов, поэтому без разрешения Лондон не мог одобрить Украине удары крылатыми ракетами Storm Shadow по территории России. Об этом рассказала политолог, экономист, кандидат экономических наук, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Минобороны РФ сообщило в четверг, 21 ноября, о том, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две Storm Shadow британского производства. Также уничтожены шесть реактивных снарядов HIMARS и 67 украинских дронов.

Как объяснила Литвиненко, правительства стран Европы и Украины каждый свой шаг, особенно в области военных, политических и экономических действий, согласовывают с Белым домом.

«Дело в то, что Европа сейчас находится под жесточайшим давлением и зависимостью, в первую очередь экономической, от Соединенных Штатов Америки», — отметила политолог.

Европа сама согласилась на зависимость от Белого дома, когда в 2022 году отказалась от поставок российского газа. Причем, как бы это не звучало парадоксально, но именно благодаря голубому топливу из РФ страны Европы обладали самостоятельностью. Теперь же каждое их действие, особенно вопросы поставок вооружений, оказания помощи Украине и совершение боевых действий в стороны территории России, совершаются именно с разрешения США.

Как бы европейские государства не пытались показать свою независимость, она все-таки есть, подчеркнула Литвиненко. В первую очередь это касается Великобритании, которая, казалось бы, является, по сути, основоположницей США. Сейчас же она зависит от Америки в политической и экономической областях.

Удары ВСУ западным оружием по России

Прежде сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Позже в СМИ появилась информация, что аналогичное решение приняли власти Великобритании и Франции.

К слову, снятие ограничений для Украины бить поставленным оружием вглубь России — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются непосредственно западные инструкторы. То есть фактически они дали разрешение сами себе.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что политик Джереми Корбин призвал премьера Британии Кира Стармера объяснить ситуацию с ракетами Storm Shadow.