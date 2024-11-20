В Костроме 12-летний школьник погиб под колесами иномарки

Трагедия в Костроме унесла жизнь 12-летнего мальчика — школьник погиб под колесами иномарки. Дети решили поиграть на краю проезжей части, когда возвращались домой из школы. Один из них выбежал на дорогу, где его и сбил автомобиль.

От полученных травм ребенок скончался еще до приезда врачей. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.

Несовершеннолетние нередко становятся жертвами смертельных ДТП. Ранее 5-tv.ru писал, что двое подростков погибли в результате аварии на Кубани. 45-летний водитель автомобиля марки Honda не справился с управлением транспортного средства, превысив скорость, и врезался в дерево.

Отмечается, что сам мужчина находится в больнице, к сожалению, меньше повезло его 16-летним пассажирам. Предварительно установлено, что водитель подобрал «голосующих» подростков на дороге. Также известно, что они пренебрегли мерами безопасности и были не пристегнуты. Вероятно, отчасти поэтому и получили несовместимые с жизнью травмы.

Также накануне смертельное ДТП произошло в Дагестане. В результате лобового столкновения двух автомобилей на 19-м километре автодороги «Хасавюрт — Бабаюрт» погиб пятилетний ребенок.