Перенапряжение мозга: как стресс приводит к болезни Альцгеймера

В таком состоянии человек больше подвержен эмоциональной нестабильности, тревоге и панике.

Хронический стресс может привести к болезни Альцгеймера. Об этом рассказал изданию Газета.ру врач-невролог Ольга Зинчева.

По словам специалиста, стресс — это нормальная реакция организма не негативные жизненные обстоятельства. Но когда такое состояние переходит в хроническую форму, могут начаться серьезные проблемы со здоровьем.

«Когда человек сталкивается с опасностью или попадает в трудную ситуацию, его мозг посредством гипоталамуса начинает выработку адреналина и кортизола. На фоне этого учащается пульс и увеличивается содержание кислорода в крови, мозг начинает работать быстрее», — объясняет эксперт.

Если организм находится в постоянном состоянии стресса, человек становится больше подвержен эмоциональной нестабильности, тревоге и панике. Появляются проблемы с кратковременной памятью и сном. Хронический стресс может повлиять на старение клеток мозга, что повышает риски развития болезни Альцгеймера, предупреждает Зинчева.

Для защиты от стресса врач рекомендовала больше внимания уделять физическим нагрузкам. Они вырабатывают эндорфины — так называемые гормоны счастья. Также важно хорошо отдыхать и соблюдать режим сна.

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