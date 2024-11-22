Российским гимнасткам вручили награды на международном турнире «Кубок «Небесная грация» в Катаре

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В Дохе выступает более 100 гимнасток из 25 стран мира.

Фото, видео: Yang Zongyou/ТАСС; 5-tv.ru

На международном турнире по художественной гимнастике «Кубок «Небесная грация», который сейчас проходит в столице Катара Дохе, уже прошли первые награждения!

Воспитанница академии художественной гимнастики «Небесная грация» Каролина Тарасова из Донецка завоевала золотую медаль в упражнении с лентой. Ксения Савинова из Гатчины стала лучшей в упражнении с булавами, показав результат под зажигательную «Цыганочку». А в первый день соревнований она стала чемпионкой в упражнении с обручем. Кристина Войтенко из Новосибирска получила золотую медаль показав блистательную программу со скакалкой, которую исполнила под шлягер Муслима Магомаева «Герои спорта». Также она стала лучше в упражнениях с мячом.

А вот среди предюниорок, по итогам трех видов, сильнейшей стала, воспитанница Академии, 11-летняя Вероника Малинина из Санкт-Петербурга. Всего же, в медальной копилке российских гимнасток, на сегодняшний день — 11 наград разного достоинства.

«Я старалась выступать и эмоционально, чтобы понравилось — и для судей, и для зрителей, чтобы всем понравилось. И для себя тоже», — отмечает 11-летняя гимнастка Вероника Малинина, воспитанница Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

«У меня очень много эмоций. Я очень счастлива, что поборолась за медали. Счастлива, что со мной Алина Маратовна работала, подготовила меня. Евгения Михайловна. Все хорошо, довольна», — делится эмоциями Каролина Тарасова, воспитанница Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Завтра в Дохе — финальный день соревнований.

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