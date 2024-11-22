Западу пора прекратить провоцировать Россию.

Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что Россию не стоит провоцировать. Такое мнение 5-tv.ru высказал международный журналист-политолог Лоренцо Пачини. Он считает, что Западу стоит прекратить провокации и эскалацию конфликта на Украине.

«Слова президента Российской Федерации Владимира Путина, на мой взгляд, являются четким последним призывом к Западу прекратить провоцировать Россию. Новая система ракет, гиперзвуковых ракет „Орешник“, представленная президентом Путиным во время его выступления, является тем, чему ни одна из западных стран не может противостоять», — сказал Пачини.

Журналист отметил, что будущему президенту США Дональду Трампу необходимо пересмотреть политику Джо Байдена. Пока что, Пачини считает, у него есть все шансы дипломатическим путем решить украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военный эксперт рассказал о преимуществах «Орешника». В частности скорость ракеты достигает десяти махов, а это означает, что ни одна система ПВО никакой страны в мире не сможет ее перехватить.