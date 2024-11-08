Крутой поворот: три человека задержаны по подозрению в убийстве Лиама Пейна

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Три человека задержаны за убийство экс-солиста One Direction Лиама Пейна

Крутой поворот: три человека задержаны по подозрению в убийстве Лиама Пейна

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Музыканта нашли мертвым под окнами гостиницы в Буэнос-Айресе.

Певец, бывший участник группы One Direction Лиам Пейн скончался 17 октября, но предварительная версия о самоубийстве не подтвердилась. Тело артиста с десятками тяжелых травм было найдено под окнами отеля в Буэнос-Айресе. В его крови были обнаружены запрещенные вещества и алкоголь.

В ходе расследования инцидента полиция обнаружила и задержала трех подозреваемых в убийстве. Как сообщается в материале британского издания Metro, среди них — два сотрудника отеля. Также под подозрением друг Пейна, его имя пока не раскрывается. В доме этого человека и номерах работников гостиницы прошли обыски, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения.

Предварительно, задержанные могли поставлять Лиаму Пейну наркотики. Исполнитель страдал от зависимостей, за несколько месяцев до гибели он прошел курс лечения в реабилитационном центре и строил большие планы. Его девушка Кейт Кэссиди говорила журналистам, что в эти планы входила и свадьба. Кроме того, участники One Direction всерьез задумывались о воссоединении.

Поклонники набросились с обвинениями на Кэссиди, которая была вместе с Пейном в Буэнос-Айресе за пару дней до трагедии. Она оставила его не в лучшем состоянии, потому что, по собственным словам, не любит задерживаться на одном месте. После ее отъезда исполнитель употреблял наркотики и пил. В его номере была разруха — разбитая мебель и полный беспорядок.

Ранее, писал 5-tv.ru, сцена на балконе после которой погиб Лиам Пейн, попала на видео.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

8:30
Жителя Крыма арестовали за госизмену и шпионаж в пользу Украины
8:16
Нетипичное поведение вулкана: перед извержением Шивелуч не проявлял активности
8:02
Украина, суверенитет, Трамп и мозги Европы. Главные заявления Путина на «Валдае»
8:01
«Кулаком по столу»: как Анастасия Стоцкая справляется с ролью матери-одиночки
7:49
«Оправданное беспокойство»: как часто сбываются плохие предчувствия людей
7:35
Крутой поворот: три человека задержаны по подозрению в убийстве Лиама Пейна

Сейчас читают

В Европе не дует: электроэнергия в Германии подорожала в восемь раз
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака