Крутой поворот: три человека задержаны по подозрению в убийстве Лиама Пейна

Музыканта нашли мертвым под окнами гостиницы в Буэнос-Айресе.

Певец, бывший участник группы One Direction Лиам Пейн скончался 17 октября, но предварительная версия о самоубийстве не подтвердилась. Тело артиста с десятками тяжелых травм было найдено под окнами отеля в Буэнос-Айресе. В его крови были обнаружены запрещенные вещества и алкоголь.

В ходе расследования инцидента полиция обнаружила и задержала трех подозреваемых в убийстве. Как сообщается в материале британского издания Metro, среди них — два сотрудника отеля. Также под подозрением друг Пейна, его имя пока не раскрывается. В доме этого человека и номерах работников гостиницы прошли обыски, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения.

Предварительно, задержанные могли поставлять Лиаму Пейну наркотики. Исполнитель страдал от зависимостей, за несколько месяцев до гибели он прошел курс лечения в реабилитационном центре и строил большие планы. Его девушка Кейт Кэссиди говорила журналистам, что в эти планы входила и свадьба. Кроме того, участники One Direction всерьез задумывались о воссоединении.

Поклонники набросились с обвинениями на Кэссиди, которая была вместе с Пейном в Буэнос-Айресе за пару дней до трагедии. Она оставила его не в лучшем состоянии, потому что, по собственным словам, не любит задерживаться на одном месте. После ее отъезда исполнитель употреблял наркотики и пил. В его номере была разруха — разбитая мебель и полный беспорядок.

Ранее, писал 5-tv.ru, сцена на балконе после которой погиб Лиам Пейн, попала на видео.