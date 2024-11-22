Более 300 человек: МЧС продолжает эвакуировать россиян из Ливана

Очередной спецборт доставил граждан на Родину.

Еще 56 человек вернулись в Россию из Ливана. На этот раз, среди эвакуированных 19 граждан Белоруссии. Ранее этот же борт МЧС доставил в Бейрут более 20 тонн гуманитарной помощи — продукты и медикаменты.

Всего с момента обострения ливано-израильского конфликта на родину вернулись 305 человек, среди них много детей. Гуманитарная миссия проводится по личному указу президента России Владимира Путина.

Ранее спецрейс МЧС доставил в столицу 100 человек, в том числе 56 детей. По словам одной из россиянок, многие вернувшиеся из Ливана потеряли близких и родных, а их дома остались без окон и дверей.

Конфликт на Ближнем Востоке

Новый виток конфликт на Ближнем Востоке получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Существенная эскалация произошла после массовых взрывов пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль возобновил обстрелы сектора Газа. ЦАХАЛ нанес удар по району больницы, минимум 66 человек погибли, более 100 человек получили ранения.