В Москве изменят правила покупки билетов в театры и на концерты

Московские театры и концертные залы изменят правила посещения своих мероприятий. Чтобы купить билеты, потребуется показать документ, удостоверяющий личность. Это может быть не только паспорт, но и водительские права, социальная карта или студенческий билет.

Новые правила касаются тех постановок, которые начнутся уже в марте будущего года. Нововведения должны повысить безопасность, они же помогут в борьбе со спекулянтами. Эксперимент продлится до конца 2025 года. А уже потом будут решать, оставить ли правила на постоянной основе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что открыть «Волшебную книгу» поклонники группы «КняZz» смогут уже в эту субботу. Знаменитый российский рок-коллектив представит в Москве новую программу. В нее вошли все лучшие произведения группы за 30 лет. Впервые на большой сцене прозвучит новый хит, записанный с легендой мировой рок-музыки, американцем Джо Тернером.