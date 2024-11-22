Минобороны рассказало об ударе «Орешником» по объекту ОПК в Днепре

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 2 620 0

Россия применила баллистическую ракету в ответ на применение Украиной американского и британского дальнобойного оружия.

Минобороны рассказало об ударе «Орешником» по объекту ОПК в Днепре

Фото: © РИА Новости

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ВС РФ нанесли удар по одному из объектов военно-промышленного комплекса (ОПК) в Днепропетровске в ответ на применение Украиной американского и британского дальнобойного оружия по территории России. Как указали в Минобороны страны, цель пуска была успешно достигнута.

«Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении „Орешник“. Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве также добавили, что в тот день были нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

О проведении испытания одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — баллистической ракеты «Орешник» — президент РФ Владимир Путин рассказал накануне в ходе обращения к россиянам. Глава государства указал, что региональный конфликт уже приобрел элементы глобального характера из-за враждебных действий Запада.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru заявил, что изобретение «Орешника» является серьезным сигналом как для Украины, так и для Запада, поскольку ракета может достать практически до любой точки Европы.

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