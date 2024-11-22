Самая высокая и самая низкая женщины в мире встретились в Лондоне

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 204 0

Разница в их росте — более полутора метров.

Фото, видео: "Instagram*/guinnessworldrecords

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Самая высокая и самая низкая женщины в мире встретились за чашкой чая. Видео опубликовала пресс-служба Книги рекордов Гиннесса.

Отмечается, что Румейса Гелги и Джоти Амдже встретились в столице Соединенного Королевства за чашкой чая. Женщины стали представительницами Книги рекордов Гинесса.

В свои 27 лет Гелги имеет рост два метра 15 сантиметров, а Амдже в 30 лет — всего 63 сантиметра. Из-за физиологических особенностей, Румейса вынуждена передвигаться на инвалидном кресле. В одном шоу на британском канале обе женщины поделились эмоциями от встречи.

«Нам было сложно смотреть друг другу в глаза из-за разницы в росте, но это было здорово», — отметила высокая Гелги.

САМАЯ ВЫСОКАЯ И САМАЯ НИЗКАЯ ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ ВСТРЕТИЛИСЬ В ЛОНДОНЕ Самая высокая и самая низкая женщины в мире встретились в Лондоне. Фото: Instagram*/guinnessworldrecords

«Я привыкла смотреть вверх и видеть людей выше меня, но сегодня я была так счастлива взглянуть вверх и увидеть самую высокую женщину в мире», — не осталась в стороне и миниатюрная Амдже.

Первая женщина Румейса Гелги вошла в Книгу рекордов Гиннесса в 2021 году. Ранее у нее диагностировали редкое генетическое заболевание — синдром Уивера. Женщина проживает в Турции и является единственной гражданкой страны с таким заболеванием. Она работает IT-разработчиком.

Джоти Амджи — индийская актриса. Ей диагностировали ахондроплазию, другими словами, заболевание, которое приводит к нарушению роста и формированию костей. В Книгу рекордов Гиннесса она попала в день своего совершеннолетия. В 2014 году Амджи снялась в американском сериале, благодаря чему получила еще большую известность.

«Обе отметили свою первую встречу послеобеденным чаем в отеле в самом центре Лондона! Две женщины, которые воплощают знаковые титулы в Книге рекордов Гиннесса, с нетерпением ждали, чтобы провести вместе роскошный девичник», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что морской крокодил Кассиус умер в возрасте 110 лет в Австралии. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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