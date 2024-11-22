В период с 23 по 25 ноября в Москве и Санкт-Петербурге компания разместит арт-объекты — символы маминого лайка, самого важного лайка под любым фото или постом в соцсети. В столице инсталляция появится в центре города, а в Санкт-Петербурге — на Малой Конюшенной улице. Арт-объекты представляют собой теплые, мягкие сердца, с которыми может сфотографироваться любой желающий. Каждого участника ждет подарок — яркий стикерпак.

Фильмы о материнстве

На платформе VK Видео собрали подборку трогательных и душевных фильмов о матерях — комедии, драмы и документальные картины. Фильмы, которые вдохновят, порадуют и заставят задуматься о семейных ценностях.

«Чур ты мама!» — развлекательное шоу от ОК

Одноклассники поздравят всех мам в специальном выпуске шоу «Чур, ты мама». По сюжету отец семейства на сутки останется один на один с маленькими детьми и домашней рутиной, пока его жена будет отдыхать в отеле. Если он справится и ни разу не позвонит жене с просьбой о помощи, семья получит ценный приз. Наблюдать за героями и комментировать их действия будет профессиональный эксперт — семейный психолог Николай Пашков.

В честь праздника в группе «Хобби-шоу» в социальной сети вышел видеоролик с мамами-блогерами из ОК, в котором они поделятся своими лайфхаками, связанными с материнством и воспитанием детей.

Также ОК совместно с благотворительными фондами, среди которых «Благотворительный фонд Константина Хабенского», «Детские сердца», «Дети-бабочки» и многие другие, подготовили подборку историй мам особенных детей. Эти истории будут опубликованы 24 ноября в группе «Социальные проекты» в ОК.

Подкаст «Моя мама — писательница»

В VK Музыке 24 ноября выходит подкаст с мамами-писательницами и их детьми, которые рассказали о любимых героях из маминых книг, о том, как помогают мамам в творчестве и чем отличается мама-писатель от других мам.

Героями проекта стали Анна Пронина (автор мистических романов, книга «Будет страшно. Дом с привидениями»), Саша Степанова (автор фэнтези, книга «Колдун с Неглинки»), Елена Рыкова (автор детских детективов, книга «Высотка»), Алена Кашура (автор детских историй и сказок, книга «Мираморе») и Юля Иванова (автор сказок, серия «Тайны Чароводья») и их дети.

Односерийный подкаст «Моя мама — писательница», будет доступен для слушателей с 24 ноября. Более подробно проект представлен в медиа Общество Разговорного жанра.

Гимн благодарности матерям

Образовательная платформа Сферум совместно с дуэтом Nansi & Sidorov ко Дню матери записали трек о любви и благодарности мамам. 24 ноября песню смогут послушать все родители учеников платформы.

Кроме этого, ко Дню матери пользователям будут доступны специальные задания в мини-приложении «Другое Дело» ВКонтакте, за выполнение которых можно получить баллы и обменять их на различные призы и бонусы.