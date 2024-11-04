По всей стране сотрудники Росгвардии отмечают праздник День народного единства.

Сотрудники Росгвардии ко Дню народного единства в рамках патриотического проекта «С верой za правду!» передали участникам СВО письма-треугольники от школьников из Подмосковья, а также привезли воспитанникам детского дома в Луганске подарки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что воспитанники детдома получили сладкие подарки, книги, журналы и школьные принадлежности. Росгвардейцы также провели для них урок мужества, в ходе которого рассказали об истории Дня народного единства, подвиге земского старосты Кузьмы Минины и князя Дмитрия Пожарского.

Вместе с тем для детей был проведен мастер-класс по изготовлению традиционных русских кукол-оберегов. Его организовала военнослужащая дивизии имени Ф. Э. Дзержинского, старший прапорщик Арина М. Получившихся кукол росгвардейцы передали участникам СВО вместе с письмами от школьников.

Военные и сотрудники Росгвардии поблагодарили воспитанников детдома за поддержку. Детям рассказали, такие весточки из дома придают бойцам, находящимся в зоне спецоперации, уверенность и поднимают настроение, а также напоминают о том, что их ждут.

Кроме того, старший прапорщик Арина в торжественной обстановке передала руководству одной из луганских школ подписанное соглашение об установлении побратимских отношений со школой Балашихи.

«Военно-патриотические акции с выставками, мастер-классами и уроками мужества, посвященными Дню народного единства, проходят сегодня во всех округах войск национальной гвардии. Участниками культурных и социально значимых мероприятий стали тысячи росгвардейцев и членов их семей», — отметили в ведомстве.

Также для росгвардейцев, находящихся в зоне СВО, состоялся праздничный концерт. Перед ними выступили военные музыканты ансамбля Северо-Кавказского округа Росгвардии в домах культуры и учебных заведениях городов новых регионов РФ.

Вместе с тем сотрудники Росгвардии провели тематические встречи со школьниками, студентами и воспитанникам подшефных образовательных учреждений в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Махачкале, Сыктывкаре, Мурманске, Волгограде, Ялте, Краснодаре, Сочи, Оренбурге и в других городах.

Сотрудники из Калининграда приняли участие в торжественных церемониях вручения паспортов в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России!». Праздничные богослужения росгвардейцы посетили в том же городе, а также в Курске, Мурманске и Архангельске. А в Тюменской области сотрудники — представители разных национальностей рассказали о многообразии народных традиций и обычаев.

В Красноярске в честь праздника сотрудники ОМОН «Ратибор» преодолели маршрут по Торгашинскому хребту от скалы «Красный гребень» до вулкана «Черная сопка». Они преодолели в общей сложности 2,5 тысячи метров, а на вершине сделали фото с флагом подразделения. А в центральном парке Челябинска впервые прозвучала песня «Народное единство», написанная начальником оркестра управления Росгвардии по региону Иваном Кузнецовым.

Также росгвардейцы посетили художественную выставку в музее Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном. В Дагестане и Кабардино-Балкарии они приняли участие во всероссийских и региональных патриотических акциях.

Всероссийская акция «Мы едины, мы непобедимы» проходит в Ялте. Там тоже побывали сотрудники ведомства и подняли флаг РФ в архитектурно-выставочном комплексе Ласточкино гнездо.

Спецоперация России на Украине

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства. Они записали видео-открытку для жителей страны.