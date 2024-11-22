Умер американский политолог Скотт Беннет

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 47 0

Ему было 46 лет.

Знакомые Скотта Беннета сообщили о его смерти

Фото: 5-tv.ru

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Американский политолог Скотт Беннет скончался в возрасте 46 лет в штате Калифорния. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в его окружении.

По словам инсайдера, причиной смерти могла стать онкологическое заболевание печени. Последние минуты жизни Беннет провел в городе Уолтан-Крик в окружении родных.

Скотт Беннет был офицером ВС США, выполнял поручения ЦРУ и Госдепа, а также работал в администрации президента Джорджа Буша-младшего. Однако в последние несколько лет он выступал военным экспертом. Беннет часто комментировал для 5-tv.ru ситуацию на Украине. Кроме того, он неоднократно выезжал в зону проведения спецоперации в Донбасс и, ко всему прочему, выступал с критикой политики Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что американским заключенным специально вживляли раковые клетки. Сами участники эксперимента не знали о том, в чем суть опыта. Предполагалось, что врачи успеют заменить зараженные подкожные узлы и оперативно избавятся от образований. Но не все пошло по плану.

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