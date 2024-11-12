Смертельный эксперимент: американским заключенным специально вживляли раковые клетки

При этом подопытные не догадывались, какие эксперименты проводят над ними ученые.

Американским заключенным в качестве эксперимента вживляли раковые клетки. Об этом изданию Lenta.ru рассказал доктор медицинских наук Вадим Покровский.

По словам эксперта, такие опыты проводились в США в начале 1950 годов в рамках исследования раковых опухолей. Онколог и иммунолог Честер Милтон Саутэм считал, что иммунная система человека способна избавиться от раковых клеток, которые были вживлены искусственно.

Покровский пояснил, что в середине ХХ века ученые только начали заниматься выращиванием опухолевых клеток человека и моделировать на их основе разные виды онкологии. Для проверки своей теории Саутэм ввел под кожу заключенным очень агрессивные клетки HeLa.

Сами участники эксперимента не знали о том, в чем суть опыта. Предполагалось, что врачи успеют заменить зараженные подкожные узлы и оперативно избавятся от образований. Но не все пошло по плану.

«Некоторым пациентам сформировавшуюся опухоль успели прооперировать, но у кого-то клетки распространились по всему организму и метастазировали», — рассказал Покровский.

Часть подопытных не удалось спасти, и в итоге они умерли от рака.

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