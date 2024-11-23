Вооруженные силы Украины не заботятся о состоянии боевиков и губят всех беспорядочно.

Командиры Вооруженных сил Украины отправляют на передовую всех без разбора, невзирая на состояние здоровья боевиков. Об этом рассказал военнопленный Незалежной Владимир Баршай. Рассказ украинца опубликовало Минобороны РФ.

Мужчина поделился, что ему вручили повестку прямо во время похода в магазин. После он отправился проходить подготовку в Житомир, в Звягиль. Как отметил пленный ВСУ, найти общий язык с окружением не выходило — с новоприбывшими боевиками никто не общался, даже командиры. Также отсутствовали душевые, из-за чего возможности помыться не было.

«У них стояла задача нас быстрее кидать, кидать, кидать. И не обращать на нас внимание, как я понял… Мы успели только разложить вещи когда, как нам сказали, 20 минут — и на вторую линию. Мы приехали, в итоге нас отправили на позицию», — сказал Баршай.

Он жаловался на проблемы со здоровьем — военнопленному было тяжело наступать на ноги, а также наблюдались трудности с дыханием. Боевика отвели к врачу, однако тот никак не помог.

«Я пришел там к хирургу, он сказал, что это нормально. Это как-то там называется, что у меня плоскостопие, мне нужно специальное лекарство, чтобы я сам себя мазал. Сам себе все это делал. Я ему объяснял, что это больно. Он говорил: «Я ничего не вижу страшного, все нормально, иди на позицию», — вспомнил Владимир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские военнопленные отказываются от возвращения домой.