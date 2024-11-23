Смертельная затяжка: ученые установили самые опасные для здоровья вейпы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 39 0

PNAS: ягодные вейпы парализуют иммунные клетки в легких

Ученые установили самые опасные для здоровья вейпы

Фото: 5-tv.ru

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Исследования проводили на лабораторных мышах, за изменениями в их легких следили в реальном времени.

Ученые провели исследование и выяснили, что ягодные вейпы оказывают куда более опасное влияние, чем неароматизированные. Результаты тестов публикует издание PNAS.

Авторы исследования решились на подобный анализ, узнав о серии смертей молодых людей в 2019 году. Все они курили вейп.

Эксперимент проводили на лабораторных мышах. Каждый день в их клетку впускали пары вейпа, а за изменениями в легких грызунов наблюдали в режиме реального времени.

Как удалось установить, химические вещества в ягодных вейпах приводят к параличу иммунных клеток, а это, в свою очередь, делает организм более уязвимым к респираторным инфекциям.

При этом неароматизированные такого влияния на организм не оказали.

Как показали проведенные ранее исследования, вдыхаемый горячий пар токсической смеси глицерина, пропиленгликоля и ароматизаторов, которые содержатся в вейпах, вызывает хроническое раздражение и воспаление легких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что никотин и радиоактивные химикаты, которые выделяют в организм табак и сигареты временно снижают выработку слюны, обладающую антибактериальным эффектом.

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