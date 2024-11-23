ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар управляемой ракетой по порту в Бердянске. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены», — подчеркнул глава региона.

По его словам, атака не повлияла на работу порта, однако Балицкий все равно призвал местных жителей соблюдать осторожность, поскольку противник может нанести еще один удар.

В завершение глава Запорожской области подчеркнул, что находится на связи с оперативными службами.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты рассказали о последствиях удара ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области.